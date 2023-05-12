二審維持死刑 重慶狠父掟小姊弟落街 聊天記錄揭示與情婦合謀經過

【有線新聞】震驚內地的重慶狠父弒子案，行兇父親張波離婚後為與情人葉誠塵過新生活，合謀將兩歲女兒和一歲半兒子從15樓的家中扔下樓殺害。張、葉二人前年一審被判死刑，但不服上訴，日前（11日）二審宣判維持死刑。內地傳媒整理二人相關的聊天記錄，揭出二人合謀心情及經過，令輿論沸沸揚揚。

狠父屢尋機會作案 家人在場未能成事

據內地媒體報道，張波與妻子陳美霖於2019年8月尚未正式離婚，已與葉誠塵有「不正當關係」。約半年後，張波二人協議離婚，女兒由陳美霖撫養、兒子6歲前由張波撫養，6歲後歸還給陳美霖撫養，另外張波須向前妻賠償80萬人民幣（約90萬港幣）。

張波離婚後繼續與葉誠塵往來，而葉誠塵曾多次表示不能接受他有小孩。二人在2020年2月決定共謀殺害兩小孩，並通過面談、微信聊天等方式採用意外墮樓為行兇方法，但張波卻一拖再拖，遲遲未有行動。女方在同年6月曾多次催促，期間二人更一度發生執爭並分手。三個月後張波主動聯絡葉誠塵，兩人重修舊好並決定再次作案。

在2020年10月，張波透過母親找上前妻，約請把女兒接到其住處，但當時前妻一直在場，因此未能作案。一星期後，張波再次向前妻提出送女兒到其住處，而前妻與朋友有約，便把女兒留在張波家中後便離開。其女兒到家後，但礙於母親在場，張波再次未能作案，隨後他便出門與葉誠塵見面。張波隔天一早回到家中，等待機會作案，直到母親下午外出時，他便趁機將一對子女從次臥窗戶扔到樓下，導致女兒當場死亡、兒子送院後搶救無效死亡。

情婦多次催促「先解決娃兒」 一度回心轉意

有內地記者取得張波及葉誠塵的聊天記錄，顯示二人共謀作案過程。葉誠塵曾在6月表示「有娃兒是不可能接受的」，「你應該想辦法讓你兩個娃兒一起『那個』吧」，隨後張波認為不可能，女方提出「把她接出來耍」、「帶她去找弟弟還不願意嗎？」葉誠塵多次向男方提出「先解決娃兒」、「有娃兒我媽我全家都不幹（答應結婚）」。張波一度疑似回心轉意，稱「兩條命都這麼不值呀」，女方冷血回應「就不該存在呀他們」。

在10月下旬，葉誠塵多次催促男方作案，張波略帶激動「我沒有說過一句話不願意辦」、「你這次真的要相信我」、「我發誓我是下了決心的」，女方則指「直接乾淨俐落點不行嗎」、「你不要像上次那樣」。張波答應女方一定會辦得到，「他們都是我和你的絆腳石，有你沒他，有他沒你，我選擇你」。

二審前連寫四封「懺悔信」 前妻：只為保命

2020年11月2日事發當天，網上流傳墮樓現場影片顯示，張波曾癱坐地上邊哭邊自打雙腿，又撞頭埋牆，表現得「傷心不已」。不過，警方調查發現兩名孩子的身高不足以爬上窗台，更遑論爬出窗外墜樓，因此將張波列為疑兇。

兩人一審判死後提出上訴，張波並向前妻連寫四封懺悔信，冀獲對方原諒。前妻認為張波此舉只是為了保命，非真誠懊悔，並堅拒情婦家人30萬元賠償，直指只要他們伏法。

有內地記者從相關渠道取得張波及葉誠塵的聊天記錄，顯示二人共謀作案的過程。（微博圖片）