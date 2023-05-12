與賴清德拍片宣傳「入住總統府」 一字激嬲陸網民 前NBA球星候活：溝通誤會

【有線新聞】轉戰台灣聯賽的前NBA球星「魔獸」候活（Dwight Howard，大陸、台灣地區均譯為霍華德）在當地商業活動不斷，但日前為台灣的總統府活動拍攝宣傳片，不但與民進黨籍的副總統賴清德「同鏡」，並稱呼台灣為「country」，隨即引發大陸網民抨擊台獨，甚至登上微博熱搜。候活今日為此解畫，自言該說法「是他們說話的方式」，不涉及政治，為傷害到任何人道歉。

受半官方組織邀請 與賴清德宣傳「總統府住一晚」

候活是受到官方出資設立的民間團體「中華文化總會」（目前由蔡英文任會長，如同半官方組織）之邀，與賴清德合拍「來去總統府住一晚」宣傳片，並於5月10日公開播出。片中候活以英語說出「自從來到台灣，對這個國家（英語為country，但中文字幕顯示為國家）有全新的認識」。

候活在得知該活動是可以讓民眾「入住總統府」兼包伙食後，誇張反問「我甚至都不確定這在我的國家（in my country）是否合法」，賴清德則以英語回答「That’s why Taiwan is a free country」。

登微博熱搜第二名 解釋稱不一定是指「國家」

影片受到大陸網民強烈抨擊，「霍華德台獨」登上微博熱搜榜第二名，新浪體育中國籃球官方微博砲轟候活「來中國打球謀生，卻沒有基本的底線意識」，而與賴清德拍片更「無異於跳樑小丑」。

候活今天在公囚眾活動被問及此事，回答稱本意未有想傷害任何人，解釋「country」一詞時指的不一定是「國家」，從一個地方來到另一個地方，也會稱其「country」，這是他們說話的方式，可能造成溝通誤會。候活又指自己不是政治家，不想涉入任何政治話題；稱自己曾到中國許多地方旅行，也很享受現在在台灣的日子，「尊重所有中國人與台灣人」。