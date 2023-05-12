泰國周日國會大選前各黨派舉行最後造勢

【有線新聞】泰國周日舉行國會大選，並將決定由誰出任總理。軍人出身的現任總理巴育及前總理他信的女兒貝東丹，分別出席所屬黨派在冷靜期前的最後集會。

巴育和統一泰國建國黨，在曼谷的詩麗吉王后國家會議中心，舉行選前最後一場造勢大會，響起以其暱稱創作的主題曲：「選圖叔，選個好人，清廉可敬，選擇團結、合一泰國，選圖叔、選圖叔。」

會上又播放了競選宣傳，巴育看畢後語帶哽咽說，雖然感到疲累，但為了泰國人民願意繼續承受，又說一切只是為了人民，並非要和任何人戰鬥。

另一邊廂，貝東丹登場，為泰黨支持者情緒達到高峰。她說：「如我們不是為人民奮鬥今天會在此嗎？如為泰黨不是與人民並肩作戰，還會在被解散兩次後再接再礪嗎？」

貝東丹回顧了父親他信在軍事政變下台後，他們一家和支持者，經歷了各種衝擊。如今再以為泰黨重整旗鼓；呼籲選民選出懂得執行政策的人，換走一群獨裁者；重申父親有意回國，萬一父親要坐牢，如為泰黨上台執政，將向獄中的他信尋求建議。

全國逾5千萬合資格選民，包括200多萬登記提早一周投票的人，將選出眾議院的500席。獲得簡單多數251席的黨派或聯盟可取得控制權，但選舉總理時，將要加入參議院的250名委任議員，即兩院合共掌握376席，才有可能決定總理人選，令巴育及親軍方勢力有較大優勢。貝東丹如要繼承父親成為總理，唯有單獨取得近400席，才可能實現。

當地早前有分析估計，如沒有陣營取得絕對優勢，甚至可能會出現親軍方勢力與親他信勢力，合作執政的可能性。