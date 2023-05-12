挪威外相晤秦剛促中方減俄核威脅並終結戰事

【有線新聞】國務委員兼外長秦剛，繼續歐洲多國的訪問行程，會晤挪威外相維特費爾特。雙方討論了俄烏戰事，人權及香港、台海等議題；秦剛又反駁中國向北極擴張的說法。

東道主維特費爾特稱，與秦剛有坦率交流，並在記者會開場時直入正題，談及中俄關係及俄烏戰事。她說：「中國對減低核威脅有重要角色，這具有全球的重要性；我促請中國繼續接觸俄羅斯，以減低這些威脅及終結戰爭。」

秦剛則強調中方對於烏克蘭危機，始終站在和平一邊，從第一天起勸和促談，體現負責任大國作用。秦剛又否認中國有意向北極擴張：「我沒有聽說過中國說過要成為一個北極的大國，我更沒聽說過中國將向北極派遣軍艦。但是北極確實是事關各國的今後的未來，特別是在當前全球氣候變暖的形勢下，北極事務不僅是事關北極國家，也更具有全球意義和國際影響。」

秦剛又強調涉港、涉疆等問題並非人權問題：「我還向外相女士介紹了新疆、香港這些問題的真實的情況。我強調指出香港、新疆、西藏這些問題實際上不是人權問題，而是維護中國的國家的主權、安全和發展利益的問題。中方、中國人民堅決反對外部勢力，利用這些問題來在中國製造不穩定，來製造分裂。」

至於台灣問題，秦剛重申重點是統一與反分裂，強調台獨與和平穩定水火不容，是台獨破壞危害地區及世界的和平穩定。