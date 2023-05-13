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疫情升温　許樹昌：幼童入院率最高　無必要收緊社交距離措施　促高危群組補打加強劑

  • i-Cable
  • 2023年05月13日
【有線新聞】新冠疫情近日升温。政府專家顧問許樹昌呼籲如果高危群組已接種疫苗或感染滿6個月，應盡快接種加強劑，但認為無必要再收緊社交距離措施。
政府專家顧問許樹昌：「最重要是市民繼續保護自己。如果高危組別打完最後一針或感染（康復）滿6個月可以打加強劑；未完成接種的人士去人多擠逼的地方，仍要佩戴口罩和注意手部清潔。甚麼情況要加強社交距離措施？如果（病毒）出現新品種、重症多、死亡率高，去到那個地步才會調整策略。現在來說都是傳播性高，但嚴重程度和死亡風險不高，所以不應走回頭路。內科病房使用率達100至120%，急症室每日有6,000人求診，0至5歲入院率最高，其次是長者。不少市民感染或打針超過6個月，疫苗防感染功效大減。新冠最大問題是變種病毒Omicron分支，特別是XBB正在流行，對疫苗的防感染功效大打折扣。已打針或曾染疫的人抗體很快下跌，遇到XBB很容易再感染，當然已打針人士即使感染都只是輕症。如果你是50歲以上，或本身有長期病患，不論年紀，如果免疫失調，孕婦、醫護人員，這些人都都適合打補充劑。」
他見記者時又指流感疫情由上月初開始，月底已達到頂峰，本月開始回落，確診率由兩成跌至9.8%。
政府近期批准在港使用的兩款疫苗，許樹昌說都是用作「溝針」，康希諾適合18歲以上和以往接種科興的人士，莫德納二價疫苗則適合12歲或以上人士。
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