土耳其兩總統候選人分別批評外國試圖干預選舉

【有線新聞】土耳其明日大選，當權20年的總統埃爾多安受經濟不景及年初大地震拖累，支持度落後反對派聯合推舉的候選人科勒齊達奧盧，兩人均指責外國試圖干預這次選舉。

土耳其最大反對黨、共和人民黨領袖科勒齊達奧盧，大選前馬不停蹄出席造勢活動，成功說服另外五個反對黨組成聯盟，另外又獲得親庫爾德政黨支持。 74歲的科勒齊達奧盧，可謂集結全國反對力量。在民調領先的他，能否將當權20年的總統埃爾多安拉下台未許樂觀。科勒齊達奧盧提到有證據顯示，俄羅斯在網上發布人工智能偽造內容干預大選，他表明不能接受，克里姆林宮否認指控。

尋求連任的埃爾多安，面對歷來最激烈的一場選舉不敢怠慢。對俄關係較為友好、69歲的埃爾多安則批評英、法、德等西方媒體，試圖影響公眾輿論操縱選舉，強調只有國民能決定土耳其未來。

2016年流產政變後，埃爾多安成功修憲，同時收緊管治，但被指打壓民主自由。人權組織報告稱，土耳其人權紀錄倒退幾十年。在他治下，國家經濟近年亦陷入不景氣，去年底通脹率一度高達85%，大幅削弱公眾購買力，動搖埃爾多安支持度。

今年2月南部的大地震，奪去逾5萬人性命，政府被質疑反應遲緩，監管建築防災結構不力。主要重災區更是執政正義與發展黨票倉，進一步重創埃爾多安選情。