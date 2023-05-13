足總盃決賽 標準流浪1:7傑志

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【有線新聞】本地足總盃決賽，傑志靠基爾頓大演帽子戲法，7比1大勝標準流浪。

剛於聯賽捧盃，白衫傑志的羅梓駿交橫，查理史葛第一時間，禁區頂抽死角，踢了半小時開紀錄。

天雨路滑，金旻奎跣腳，基爾頓搶贏落底線，交給潘沛軒，這樣大的龍門，偏偏射向朴鍾範，白界線上解圍出來。

伊高沙托尼斬入禁區，基爾頓第一點漏了，羅梓駿尾柱被護空門，基爾頓補多腳，39分鐘2比0。

相隔廿年，再打入足總盃決賽的流浪，朴鍾範42分鐘頂入，戰況一度變得緊湊。

但上半場補時，潘沛軒終於把握到機會，為傑志在前線擔正，在決賽有入球，拉開3比1。

流浪入球功臣朴鍾範，換邊後就連環變了失球主角，米基爾窄位起腳，省中他改變方向近柱入網，58分鐘4比1。

大勢已去，運氣都沒有，查理史葛招牌式遠射，又中朴鍾範，門將梁興傑兩分鐘後再次投降。

菁英盃兩次鬥流浪都輸，傑志在足總盃就贏得一面倒，72分鐘基爾頓入多球，贏到6比1。

南區首圈6比1贏過香港U23，傑志在決賽更創出今屆最大分差，基爾頓76分鐘上演帽子戲法，贏7比1，銀牌、聯賽、再捧足總盃，傑志成為三冠王。

傑志前鋒潘沛軒，跟擔任流浪主教練的父親潘文俊，各為其主，他表示沒有太多顧慮，只想集中做好自己。



傑志球員潘沛軒︰「人生第一次奪得三個冠軍，很開心，幫到傑志，最重要是幫到球隊贏賽事，這是最開心。當時都沒有怎樣想爸爸(流浪教練潘文俊)，我只是要做好自己，在球場上的工作要做甚麼，我就要做好。」









