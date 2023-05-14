東區醫院添兩單人高壓氧治療艙 慢性病人輪候時間料減半 每月服務逾300人次

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【有線新聞】東區醫院引入兩個單人高壓氧治療艙予穩定慢性疾病患者使用，預計下月投入服務，院方相信病人輪候服務時間可以縮短一半。

歐陽先生去年因為眼中風被緊急轉送到東區醫院接受高壓氧治療，歐陽先生：「整個視力在十個治療過程中，由全黑到過了第一晚後會見到多一點黑白影像，到終於回復模糊的彩色影像。」歐陽先生接受的高壓氧治療，東區醫院2018年起使用，主要處理緊急病症，直至前年開始服務擴展到慢性疾病患者。

現時約有60名病人輪候治療但要等一年，院方最近引入兩個單人治療艙，預計下月投入服務。東區醫院高壓氧治療中心顧問醫生殷榮華：「（輪候時間）可以縮短一半，東區醫院為非緊急病人每月大約服務150人次，加上這兩個單人艙後，相信可以每月可服務多於300人次。」

這類單人艙提供治療時醫護人員不可以一同入內，所以並不適合危急的病人，只可治療穩定的慢性疾病患者。殷榮華：「膀胱炎、直腸炎或者是顱底骨骷，很有問題的傷口、一直未能癒合的傷口，尤其是糖尿病人的傷口是很難癒合，經我們評估適合做高壓氧治療，這群人其實行動自如。」有了單人艙治療靈活很多，殷榮華：「因為如果是多人艙的話，這6至8人要同一深度和時間，變相有些疾病如果要需時長一點、深一點、壓力大一點，單人艙的治療會靈活很多。」院方說治療中心的空間已飽和，無法放置新的治療艙，期望日後可以增加人手，提高服務量。