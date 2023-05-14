陳茂波：交椅洲人工島填海項目資金將於市場募集 擬發行兼具零售部分債券

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【有線新聞】明日大嶼填海1,000公頃最新造價約5,800億元，財政司司長陳茂波說將在市場募集大部分資金，形容不少企業認同發展潛力，希望參與其中，政府亦可發行兼具零售部分的債券，集資的同時讓市民分享回報。

1,000公頃交椅洲人工島填海，三個人工島預計提供約二十萬個住宅單位及400萬平方米商業樓面面積，最新造價約5,800億元。陳茂波發表網誌說項目大部分資金將在市場募集，因為項目集資條件很好，不少企業或機構都認同發展潛力、希望參與，政府亦收到建議透過不同形式的結構融資或公私型合作模式，讓融資有更大彈性和更多選擇，政府亦可以發行兼具零售部分的債券，讓市民分享回報。

他又說本港近七成人口都住在填海而來的新市鎮，但填海所得土地只佔7%，比新加坡的20%低，人均居住面積中位數就只得170平方呎，亦比新加坡小三分一，認為有迫切需要透過填海及其他方式，大幅增加土地供應。

至於被視為另一個發展引擎的北部都會區，陳茂波說發展局正加速成立「北部都會區統籌辦事處」，今年內提出具體發展計劃，短期內會展開「新田科技城」發展方案和土地規劃的諮詢，目標明年展開土地平整工程。