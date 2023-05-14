取消強積金對沖｜研撤僱主專項儲蓄戶口、破欠基金兜底 議員憂數年後財困

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【有線新聞】取消強積金對沖後年實施，勞工及福利局局長孫玉菡說正研究以破欠基金取代「專項儲蓄戶口」計劃，不再強制僱主儲錢支付遣散費及長期服務金，因為行政費和息口高企。

「專項儲蓄戶口」計劃是上屆政府針對取消強積金對沖提出的建議，僱主要存錢到戶口儲蓄，協助支付遣散費及長期服務金。政府近日重新檢視這項建議，勞工及福利局局長孫玉菡說破欠基金都做到「兜底保障」的功能，僱主若無力支付遣散費，可以向基金申請特惠款項。

孫玉菡：「現在最新優良了的破欠基金是如何呢？不需要法援，由破欠基金自行聘請律師和律師行去做就快很多，加上大家看到資金成本的改變，2018年的時候全世界都看不到這個低息環境是很長久的問題，但是今天大家看到已經在不是低息環境、息口正在上升，都要很實在要看看資金成本的壓力。我們已經聘請專業顧問去檢視包括當中牽涉的行政費有多少，初步看來都不少，始終牽涉30多萬個僱主，如果要強制他們儲蓄，一出一入又要管制的話，行政費當然有一定水平。」

翻查過去數年，破欠基金盈餘及儲備維持五、六十億元，而基金主要收入來源來自商業登記費，孫玉菡不同意是用公帑「埋單」，或者向商界讓步：「一定不涉及公帑，不管我們在說『專項儲蓄戶口』抑或破欠基金全部都不是公帑，都是僱主、公司自行供款。破欠基金盈餘很好，有68億元，每年都收支平衡，其實每年都有錢剩，現在每一年商業登記，公司要繳付150元。將來有需要，發覺破欠基金開支大了，可以通過增加商業登記費有關項目來補足需要。」孫玉菡說最終是否取消「專項儲蓄戶口」仍然有待顧問研究，最重要新的建議不會損害打工仔利益。

有議員擔心以破欠基金取代「專項儲蓄戶口」，基金數年後會財困。九龍東（工聯會）議員鄧家彪：「如果真的由破欠基金成為一般僱主用作支付遣散費的途徑，我估計第五至第六年金額會頗高。現在經常說破欠基金不錯、財政盈餘達到50多億元，但現在一年要繳付遣散費和長服金的款項就是四至五十億元，可以說一年已經用光儲備。」