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天舟六號載中大「根瘤菌」　成本港首項太空農業研究　觀察變異、冀提高大豆產量

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  • 2023年05月15日
【有線新聞】天舟六號貨運飛船運載貨物及實驗設備上太空，更搭載了中大研究團隊的微生物肥料「根瘤菌」上飛船，是本港首個在太空做空間搭載實驗的農業研究項目。
搭載天舟6號貨運飛船的長征七號運載火箭上星期三發射升空，升空的還有大豆固氮菌菌株「根瘤菌」，這種微生物肥料配合大豆，能產生固氮作用，轉化成有機肥料。「根瘤菌」上到太空後會有機械臂把它放在艙外，中大聯同不同團隊會觀察「根瘤菌」在太空的變化，送回地球後做基因組鑑定，看看基因有沒有變異。中大卓敏生命科學教授林漢明：「無論根瘤菌還是大豆，（我們）都希望提高抗疫力，能在更多邊緣土地應用。希望可以提高固氮能力，令到我們更有效利用空氣中的氮氣，減少我們需要的氮肥。希望提高每一個面積的產量，使用少一些耕地，可以種植更多農作物。」
要知道有甚麼效果？至少要等六至八個月，「根瘤菌」送回地球後做實驗。林漢明：「我們希望空間的微重力或特殊的射線令它產生變化，這些變化我們會帶返地球，通過我的高端基因組分析變化，或通過農田裏的仔細觀察，選擇更好的根瘤菌和大豆。」
中大年底會運載三款大豆上太空，它們有不同抗鹽耐旱能力，之後再對比地球大豆的生長狀況。
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