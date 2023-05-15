土耳其大選暫無候選人達勝出門檻料兩周後次輪投票

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【有線新聞】土耳其大選已點算逾九成選票，初步顯示無候選人達到勝出門檻，相信要於本月28日舉行次輪投票。爭取繼續執政的總統埃爾多安表示，尊重國民意願。

大選結果尚未塵埃落定，尋求再次連任的土耳其總統埃爾多安於首都安卡拉向支持者演說，表明有信心繼續執政。若需要舉行次輪選舉定勝負，亦尊重國民意願。初步結果顯示，埃爾多安雖然選情比預期好，以約49%得票率領先所有對手，但卻首次未能一舉取得過半票數勝出，需進入次輪投票。

他的主要對手是74歲的科勒齊達奧盧，以近45%得票率排第二。科勒齊達奧盧爭取到另外五個反對黨結成聯盟，在選前民調略為領先。知道初步結果後，科勒齊達奧盧亦接受參與次輪投票，承諾擊敗埃爾多安取勝。

得票約5%、排名第三的奧安，決定不出選次輪投票，將於數天內決定支持誰，或成為造王者。