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土耳其大選暫無候選人達勝出門檻料兩周後次輪投票

  • i-Cable
  • 2023年05月15日
【有線新聞】土耳其大選已點算逾九成選票，初步顯示無候選人達到勝出門檻，相信要於本月28日舉行次輪投票。爭取繼續執政的總統埃爾多安表示，尊重國民意願。
大選結果尚未塵埃落定，尋求再次連任的土耳其總統埃爾多安於首都安卡拉向支持者演說，表明有信心繼續執政。若需要舉行次輪選舉定勝負，亦尊重國民意願。初步結果顯示，埃爾多安雖然選情比預期好，以約49%得票率領先所有對手，但卻首次未能一舉取得過半票數勝出，需進入次輪投票。
他的主要對手是74歲的科勒齊達奧盧，以近45%得票率排第二。科勒齊達奧盧爭取到另外五個反對黨結成聯盟，在選前民調略為領先。知道初步結果後，科勒齊達奧盧亦接受參與次輪投票，承諾擊敗埃爾多安取勝。
得票約5%、排名第三的奧安，決定不出選次輪投票，將於數天內決定支持誰，或成為造王者。
今次大選被視為是69歲的埃爾多安執政20年來最大考驗，他的低利率經濟政策被指加劇當地通脹危機；今年初大地震死傷慘重，亦觸發民眾對政府實施建築安全法規及救災不力的不滿。至於同日舉行的國會選舉，按已點算逾九成選票，埃爾多安的執政聯盟，仍有望在600個議席取得324席。
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