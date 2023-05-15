泰國國會大選料兩大反對派控制眾議院過半議席

【有線新聞】泰國國會大選結束，政壇迎來變天，預料由新崛起的前進黨掌握最多議席，領袖皮塔表示願與得票排第二的為泰黨籌組政府。總理巴育所屬政黨得票率則不足一成，他表示尊重民主與選舉。

42歲的前進黨領袖皮塔在國會大選結果陸續出爐後，接受支持者祝賀。

前進黨在年輕選民支持下得票好過預期，有望掌握最多議席。

出生於商人之家、具哈佛大學和麻省理工學院碩士學歷的皮塔，指結果清楚反映他獲得廣泛支持，表明準備好擔任總理，願與得票排第二的為泰黨籌組政府，誓言帶領國家改變，不會與軍方支持的政黨合作。

前總理他信幼女貝東丹領導的為泰黨與前進黨叮噹馬頭，預料這兩大反對力量可控制眾議院過半議席。

貝東丹恭賀前進黨戰績，說人民聲音至為重要，現時討論結盟仍言之尚早。

至於尋求連任總理巴育所屬政黨選情落後，他稱尊重民主和選舉，希望國家和平繁榮。

今次國會大選選出眾議院500個議席，投票率達七成半。據傳媒推算，前進黨為最大贏家、可獲151席，為泰黨以141席緊隨其後。巴育的統一泰國建國黨和軍方支持的人民國家力量黨，合計不足80席。

不過泰國總理是由眾議院及參議院250名軍政府委任議員投選，意味親軍方勢力仍能左右大局。