消委會｜通渠劑成份功效存異　用錯可致喉管侵蝕　八款通渠劑適用廚房浴室

【有線新聞】水喉淤塞困擾不少家庭，大部分人都會買通渠劑自行處理，但消委會發現，不同通渠劑都有各自成分及功效，大部分通渠劑採用的化學成份均具腐蝕性，分解不同淤塞物的效能亦有所不同，非適用所有喉管，若用錯可能會疑喉管腐蝕。

消委會檢視市面17款通渠劑，發現各款通渠劑成份有異，17款通渠劑中，有11款（下表）均標示含有強鹼性成份，通常含氫氧化鈉（俗稱哥士的），帶有強烈腐蝕性，能破壞淤塞物的分子結構，並將油脂分解成易溶於水中的物質，能有效解決因油垢引起的淤塞問題，這類通渠劑適用於廚房鋅盤渠。

適用於廚房鋅盤通渠劑

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廚房鋅盤常積聚油脂。Pixabay圖片

另外，11款樣本（下表）標示含有過碳酸鈉（sodium percarbonate）或次氯酸鈉（sodium hypochlorite）。此類成份屬於氧化劑，可以與淤塞物發生氧化還原反應（redox reaction）並將其分解。由於氧化劑可以有效分解毛髮中的蛋白質成份，所以普遍被用作浴室通渠劑的主要成份。

適用於浴室通渠劑

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濃硫酸（concentrated sulphuric acid）是強酸（俗稱鏹水）的一種，與強鹼性化學劑一樣，帶有強烈的腐蝕性，可以輕易將淤塞物分解。濃硫酸同時具有脫水性及氧化性的化學特性，所以能夠有效地腐蝕毛髮、廁紙、布等纖維類有機化合物，這種通渠劑則適用於廁所渠或浴室渠。由於強酸的腐蝕性極高，若處理不當可能會引起激烈的化學反應，故一般建議由專業人士使用。

適用於廚房及浴室通渠劑

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化學反應產生高熱 可軟化塑膠喉管 金屬喉管亦可能被侵蝕

在一般使用情況下，通渠劑未必能夠腐蝕塑膠排水喉管，惟使用通渠劑時所產生的熱力或會超過喉管可以承受的負荷，導致物料軟化及變形，而喉管間的接駁位置或軟膠部分尤其容易受到影響，情況嚴重更可引致滲漏。儘管香港樓宇的排水喉管設計大多採用塑膠物料，然而若排水管被改動為金屬物料，則切勿使用含有強鹼或強酸的通渠劑，避免此兩類成分與金屬排水管發生劇烈的化學反應，引致喉管被蝕穿。

混合其他化學劑 可致爆炸或產生毒氣

通渠劑只應單獨使用，絕不應該混合其他通渠劑或清潔劑，因為混合不同配方的通渠劑，或會發生不可預計的化學反應，情況嚴重更可能引致爆炸；而且部分通渠劑的成份與其他化學物品接觸時，可能會釋出有毒氣體，例如當通渠劑（含過碳酸鈉或酸性溶液）混合漂白水（常見有效成分為次氯酸鈉），便會產生對人體有害的氯氣（chlorine gas）。

保養渠道小貼士 減淤塞機會

良好保養排水渠道可減少出現淤塞的困擾情況，消委會提供以下小貼士，做好日常預防措施：