首季罪案較去年同期增近五成 鄧炳強：與復常有關 尊子作品下架屬康文署政策

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【有線新聞】今年首季罪案超過二萬宗，較去年同期升近五成，保安局局長鄧炳強說與社會復常有關。至於下月六四事件34周年，他說未收到公眾活動申請。

周末一連兩日發生劫案，同類案件今年首季有26宗，盜竊案有5340宗，最嚴重的是詐騙案、有8886宗。三類罪案同步上升，整體罪案亦超過二萬宗，較去年同期升近五成，鄧炳強說主因是社會復常：「市民回復日常工作、出行，人與人之間接觸多了、在公眾地方的時間多了，因而導致今年第一季罪行回復至疫情前的水平；比對之下，今年第一季的罪行出現大升幅，除了騙案之外，目前香港整體治安情況大致與疫情前相若。」

曾被鄧炳強批評的政治漫畫家尊子，報紙專欄叫停、作品亦被公共圖書館下架，被問到有何準則、相關書籍有否觸犯國安法，鄧炳強：「圖書館書本如何處理，我相信是康文署有政策，但我相信政府每個部門都有責任維護國安。至於個別人士的行為、事情有否違法，視乎個別情況，如果對於任何人懷疑違法，警方會作出調查。」

下月是六四事件34周年，鄧炳強說暫時未收到公眾活動申請。至於警方國安處早前檢取國殤之柱作為證物，會否邀請創作者高志活協助調查、事後會否歸還，他只是說根據法庭程序處理。