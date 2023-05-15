南韓咖啡店貼「禁止老人進入」標示惹爭議 學者稱年輕人撫養負擔增 現敵視心態

【有線新聞】南韓一間咖啡店早前在門口展示「禁止老人進入」標示，同時標示「歡迎導盲犬進入」圖案，引起爭議。有學者指，社會高齡化，年輕人撫養老年人的負擔會愈來愈大，導致出現敵視心態。

南韓傳媒《Korea Bizwire》報道，一間位於住宅區的咖啡店早前被發現門口寫著「禁止老人進入」的標示，並同示展示「歡迎導盲犬進入」的圖案，隨即引起討論。上傳照片的網民指「雖然不知店家經歷過什麼可怕的事，但我很害怕爸媽經過時會看到告示。」

咖啡店東主稱難打交道 老翁指感到不受歡迎

一名27歲姓申的咖啡店東主指：「當老年人來的時候，五個人會點兩杯酒，有些人會變得非常吵鬧，我不是說這很糟糕，但與他們打交道變得非常困難。」一名82歲老翁則指：「現在即使在餐廳，我亦感覺到不受歡迎，當我去一個充滿年輕人的地方時，我會感到不舒服。」

學者指高齡化增撫養負擔 引世代隔閡

成均館大學社會學系教授具廷宇表示，這是MZ世代（1980年初至2000年代初出生的世代）對上一代表現出負面觀感、敵視心態的例子，「隨著社會進入低生育率、高齡化，年輕人撫養老年人的負擔會愈來愈大，世代隔閡引發的問題愈趨嚴重，恐怕會更常出現拒絕、排擠老人的現象。」

梨花女子大學社會福利系教授金美惠表示，即使不刻意標示「禁止老人進入」，但不利銀髮族活動的空間的確愈來愈多，若限制長者的活動範圍，對他們的身體健康產生負面影響，反而增加社會成本和負擔。