歐盟官員承認醞釀對華制裁強調要堅持價值觀 預告對華政策為G7主要議題之一

【有線新聞】歐盟官員承認正考慮是否實施新的禁制措施，以防中國企業援助俄羅斯或規避制裁；又預告對華政策將是周末七國集團峰會的主要議題之一。

早前有報道指歐盟醞釀制裁涉及支援俄羅斯軍事行動的中國企業，歐盟委員會主席馮德萊恩指，各成員國正商討，亦正研究是否要限制與歐盟貿易往來的貨品，以俄羅斯為中轉站，因有第三國的對歐貿易額似乎突然劇增，但流經俄羅斯的出入口量並不相符。

歐洲理事會主席米歇爾回應中方威脅可能報復制裁時則強調，歐盟要堅持自己的價值觀。他說：「各成員國愈趨一致，同意對華政策應基於三點，首先我們要時刻很清晰明確地為自身價值觀及民主原則挺身；其次要令對華關係去風險化，經濟安全也是重要的，要再平衡我們對中國的經濟關係。」

米歇爾指另一點是要與中國合作應對氣候變化等，又指歐盟的想法並不天真，明白歐盟要有一致的對華政策，更要與盟友、七國集團等協調。將赴廣島出席七國峰會的馮德萊恩預告，對華政策是其中一個重大議題，強調要減少戰略依賴去防避經濟脅逼，並將重申對中俄關係及台海等立場。

她說：「我們會繼續呼籲中國勿支援俄方的戰爭，重申堅定不移致力台海和平穩定的承諾，我們會承認「一個中國」政策，亦會集體反對任何單方面改變現狀行為，尤其是以武力為之。」

她提到國家主席習近平在戰事爆發逾一年後，終於與烏克蘭總統澤連斯基通電話，指這是好事，強調中國對俄羅斯有影響力，希望中方促成停戰。