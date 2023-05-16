英記者放蛇揭「假父親」集團 收逾10萬港元 助「雙非」孕婦取居留權

【有線新聞】有不少人為了下一代而移民到英國，讓他們可以獲得公民身份，並接受當地教育。英國有傳媒「放蛇」，揭發有不少英國男子收取約萬元英鎊，在出生紙上冒充「假父親」，協助婦人和其初生子女獲得居留權及公民身份。

英國《BBC》記者早前偽裝成非法留英的孕婦，聯絡中介人Thai。Thai稱「全套服務」收費11,000英鎊（約108,000港幣），他可提供多名英國男子充當「假父親」，並指申請護照的過程「非常簡單」，全因他會捏造一個令人信服的故事背景，以成功瞞騙當局。Thai亦向記者介紹英國男子Andrew，稱將由他來假扮父親。Andrew為表誠意，更當場出示英國護照，並與記者合照。

記者當場識破 中介人稱一無所知

當記者表明身份後，詢問二人是否得悉已違法，Thai否認有做任何不當行為，並表示自己「一無所知」，而Andrew則無任何回應。

及後記者聯絡另一中介人Thi Kim，她聲稱自己已幫助數千名移民孕婦，而收費則較便宜，只需10,300英鎊（約101,000港幣），當中「假父親」可分得一萬元。她續指「我甚麼都懂，你不用擔心沒有護照，一定會批下來。」並指她這邊的男子均在英國出生，並且從未登記過成父親。

英內政部：已採取措施處理 外界質疑做法不夠強硬

按照英國法律，假如父親是英籍或長期居留，孩子一出生便能入英籍，而其母可借此申請家庭簽證，及後可再申請成英國公民。「假父親」的出現是否屬法律漏洞？有當地律師解釋，法例原意是為了保護兒童，而非為他們的母親發放護照。她形容這種集團屬「極其的精心設計」，表示這種情況很複雜、難以監管，稱「在某種程度上，這證明非法居留的婦女非常絕望，為留英而作出的準備令人難以置信。」

英國內政部就此事回應，表示已採取措施防止這種移民欺詐的行為，「僅憑出生證明並不足以證明親子關係，或會被要求提供其他證據」。有移民律師質疑當局的做法不夠強硬，指類似案件並非孤例，每年可能有數千次，情況在當地各個移民區持續多年，而且沒多少人因此受到起訴。

有婦人遭詐騙 花錢卻換不來居留權 揚言「我瘋了」

經BBC調查發現，在越南的Facebook求職群組上能找到相關的廣告帖文，不論是女子正找合適的「假父親」，還是男子列出自身條件做「宣傳」。當中有女士願意受訪，稱曾付10,000萬英鎊予「假父親」，未料卻遭到該名「假父親」瞞騙，「他實際並沒有公民身份，我瘋了，因為孩子的出生證明上登記他的身份，沒法更改」。而Facebook母公司Meta就回應，「招攬收養或偽造出生證明」屬違反其政策的內容，會刪除有關帖文。