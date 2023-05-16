新西蘭惠靈頓民宿火警嚴重傷亡

【有線新聞】新西蘭首都惠靈頓有民宿火警，至少6人死亡，多人仍然失蹤，消防正調查起火原因。總理希普金斯形容事件是悲劇，會全面檢討民宿的規管。

新西蘭惠靈頓一間民宿午夜過後起火，當局出動80名消防員和20架消防車參與灌救，消防說大部分住客，都是在睡夢中驚醒，逃生時情緒激動。消防地區助理指揮官東布羅夫斯基說：「對消防員來說情況是相當可怖，火舌由大廈冒出而仍有人在裡面，是我們最懼怕的惡夢。」

民宿的3樓首先起火，火勢非常猛烈。大量濃煙由房間的窗戶湧出，火舌在天台都可以看見，消防升起雲梯灌救。

天光後，涉事民宿附近街道仍未解封，消防指天台的石棉物料有倒塌危機。當局指民宿有92間房，大部分住客已經確認安全，並安排入住臨時收容中心。他們主要是無家者、剛出獄人士以及附近醫院的員工或等候入院的病人。

有住客指民宿的居住環境差，火警鐘經常誤鳴：「午夜12時火警鐘響過一次，這情況經常發生，通常是誤鳴，有人烘多士或其他。這次我只是走出露台，過去我多次因為火警誤鳴而疏散。」