11歲男童持刀指嚇警員 稱「正在TikTok直播」 警射電槍制服惹爭議

【有線新聞】蘇格蘭一名11歲男童今年三月在一個公園持刀指嚇警員，稱「正在TikTok直播」，最終警員用電槍制服男童，他受傷送院，成為蘇格蘭最年輕被電槍制服的人，引起關注。蘇格蘭監警機構發言人指，正調查有關情況，完成後會向警察局副局長報告。

英國《每日郵報》及《BBC》報道，警方今年3月22日接報，指一名11歲男童在艾爾附近的Craig Tara度假公園亮刀，警方隨即派員趕往現場。片段所見，男童手持利刀被警員包圍，雙方對峙，氣氛緊張。男童一邊拿手機，一邊持刀指向警員，而警員則問男童「想用這把刀做什麼」，並多次要求男童放下刀，持電槍逼近男童。

男童未有理會，一直退後，並稱「我正在TikTok直播」（I’m live on TikTok right now）。隨後警員向男童開槍，他被五萬伏特電槍射中倒地慘叫，受傷送院。

警方稱警員受專業訓練 保障人民安全

蘇格蘭警察聯合會主席David Threadgold表示，所有攜帶電槍的警察都接受過專業訓練，「他們在處理特定情況時進行風險評估，最終會作出保障人們安全的決定。」

蘇格蘭警察局網站將電槍描述為「保護人們免受暴力或暴力威脅的有用工具，而其他更傳統的方法（例如身體約束）可能會導致人身傷害或警察受傷。」

兒童組織關注違國際標準 警兩年前增警員持電槍

但向兒童使用電槍存在爭議，聯合國兒童權利委員會亦長期呼籲禁止向兒童使用電槍。當地兒童慈善組織NSPCC Scotland發言人對事示表示關注，指向18歲以下人士發射電槍，嚴重威脅其身心健康，違反國際標準。

蘇格蘭警方2021年公布將持電槍警員人數增加四倍的計劃，以應對越來越多的襲擊前線警員的事件，預料2024年受相關訓練的警員將由大約500人增至2,000人。