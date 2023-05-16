返回
按輸入鍵開始搜尋

土耳其月底總統大選次輪投票埃爾多安優勢明顯

  • i-Cable
  • 2023年05月16日
【有線新聞】土耳其總統大選本月28日舉行次輪投票，分析相信首輪投票出乎預期反壓對手的總統埃爾多安有明顯優勢，反對派的科勒齊達奧盧則誓言不會放棄。
尋求連任的土耳其總統埃爾多安在周日大選首輪投票，收獲意料之外、高達49.5%得票率，以接近5個百分點領先主要對手、反對派的科勒齊達奧盧。
最高選舉委員會指投票率接近九成，由於未有候選人得票超出當選門檻的五成，本月28日舉行次輪投票。科勒齊達奧盧誓言戰鬥至最後一刻，又指反對派陣營在選舉中受到種種誹謗和侮辱，不過對於埃爾多安未能一舉取得過半選票勝出感到鼓舞。
至於被淘汰、得票約5%，屬極右陣營的奧安就成為「造王者」。但他表明反對派不得向親庫爾德政黨讓步，才會支持對方，不利獲親庫爾德政黨支持的科勒齊達奧盧。
外界估計奧安的民族主義支持者，下輪投票將轉向埃爾多安，令埃爾多安選情更趨穩定。埃爾多安在選前民調一直落後科勒齊達奧盧，但掌權20年的他毋懼經濟不景、地震救災不力等負面因素，最終仍然反壓對方，以首名姿態進入次輪投票。分析認為埃爾多安將國家安全置於經濟發展之上的競選策略，有效鞏固保守派支持者基礎。
歐洲安全與合作組織則批評，安卡拉政府政治檢控反對派人士、傳媒報道偏頗等，令埃爾多安享有不正當的選舉優勢。
其他人也在看
見車位空置便「借」用　惡車主：怎麽證明車位是你的　業主出招「一拍兩散」
2023年05月12日
二審維持死刑　重慶狠父掟小姊弟落街　聊天記錄揭示與情婦合謀經過
2023年05月12日
屯門啟發徑錶行遇劫　三匪搶掠後登車逃去　初步損失約1,500萬
2023年05月14日
訂製結他貨不對辦　顧客：買炒飯變牛河　消委會籲了解流程及保留紀錄
2023年05月14日
內地男大亞灣捕魚遇溺不治　警檢懷疑電魚槍　闖港求救兩同伴被捕
2023年05月13日
消委會｜今年首季接330食肆投訴　餐廳侍應主動送熱水　結帳被列「茶水」收20元一位
2023年05月15日