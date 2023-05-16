土耳其月底總統大選次輪投票埃爾多安優勢明顯

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【有線新聞】土耳其總統大選本月28日舉行次輪投票，分析相信首輪投票出乎預期反壓對手的總統埃爾多安有明顯優勢，反對派的科勒齊達奧盧則誓言不會放棄。

尋求連任的土耳其總統埃爾多安在周日大選首輪投票，收獲意料之外、高達49.5%得票率，以接近5個百分點領先主要對手、反對派的科勒齊達奧盧。 最高選舉委員會指投票率接近九成，由於未有候選人得票超出當選門檻的五成，本月28日舉行次輪投票。科勒齊達奧盧誓言戰鬥至最後一刻，又指反對派陣營在選舉中受到種種誹謗和侮辱，不過對於埃爾多安未能一舉取得過半選票勝出感到鼓舞。

至於被淘汰、得票約5%，屬極右陣營的奧安就成為「造王者」。但他表明反對派不得向親庫爾德政黨讓步，才會支持對方，不利獲親庫爾德政黨支持的科勒齊達奧盧。

外界估計奧安的民族主義支持者，下輪投票將轉向埃爾多安，令埃爾多安選情更趨穩定。埃爾多安在選前民調一直落後科勒齊達奧盧，但掌權20年的他毋懼經濟不景、地震救災不力等負面因素，最終仍然反壓對方，以首名姿態進入次輪投票。分析認為埃爾多安將國家安全置於經濟發展之上的競選策略，有效鞏固保守派支持者基礎。