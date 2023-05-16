易通行｜三成的士「司機卡」未能扣除隧道費 司機：每次跟車行核數麻煩

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【有線新聞】「易通行」本月內擴展至城隧和獅隧。有的士業界反映三成的士駛經青沙管制區時，的士「司機卡」未能扣除隧道費，而是在車主戶口扣數，車行要花時間跟司機覆核及追回隧道費。

的士司機Joe：「行經尖山隧道時，政府感應器感應不到我的『易通行』。應該是扣除了車行車主款項，因為我的卡扣不到錢。」

駕的士的阿Joe申請了易通行司機卡放車頭，不過前陣子駛經青沙管制區時，發現系統只是偵測到車主的「車輛貼」，扣除車主隧道費。本身戶口有足夠餘額的司機卡一元都沒扣除。

Joe：「我們職業司機如果每天過隧道十次、八次，我便會每次要跟車行核數，影響我們的時間。比較麻煩，希望盡快更正。」

有車行說，旗下全數十多部的士行過青沙管制區時，司機卡都未能扣錢，只扣除了車主的錢。業界有三成的士都遇到同類情況。

推動的士發展聯會副主席吳錦華：「帶給我們很多麻煩，我們每天都要跟進哪名司機甚麼時候過了隧道，接著跟司機分拆帳目。（易通行）服務站同事反映可能車輛跟車太貼，或者車速太快感應不到。我認為當然不合理，現時科技先進。」

的士業界擔心如果問題未解決，城隧、獅隧實施易通行後，車行跟司機核數問題更加混亂，希望運輸署盡快處理。