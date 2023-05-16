奧地利火車播希特拉演講及納粹口號 兩疑犯涉配鎖匙開廣播 鐵路公司：絕不原諒

【有線新聞】奧地利日前（14日）一列首往首都維也納的火車，途中播出納粹德國獨裁者希特拉的演說及納粹口號，引起關注。鐵路公司奧地利聯邦鐵路（Österreichische Bundesbahnen，ÖBB）鎖定兩名疑犯，交由當地警方調查。

《CNN》報道，當時火車正前往聖波爾坦，根據閉路電視畫面，見到兩名非鐵路公司職員的疑犯，用鎖匙打開火車廣播器，其後廣播開始出現音樂、談話聲和笑聲等奇怪雜音，及後再播出「勝利萬歲」（Sieg Heil）、「希特拉萬歲」（Heil Hitler）等納粹口號。

猶太教領袖稱感反胃 以為列車被劫

當時是乘客的的猶太教領袖Schlomo Hofmeister表示，起初認為是錯誤，然後是一個糟糕的笑話，讓他感到反胃，因為不清楚是只有公共廣播系統，還是整列火車被劫持。他回憶指，其他乘客驚慌失措，亦有人嘲笑這種尷尬。

記者Colette Schmidt當時亦在火車上，她事後在Twitter發文，批評「你能不能告訴我們為什麼整列火車都能聽到希特拉的演講，包括狂熱的『勝利萬歲』， 他們（廣播系統）被黑客入侵了嗎？發生什麼事了？」

鐵路公司稱不可原諒 交警方調查

ÖBB發言人表示：「任何非法濫用行為都應受到懲罰，這是無庸置疑，尤其是非法宣傳納粹口號和思想，是絕對不可原諒。」發言人指，疑犯利用複製的鎖匙打火車廣播系統，並透過喇叭播放希特拉的演說。目前當局已將此事報告給奧地利警方，案件仍在調查中。