割喉殺五歲親女陳屍浴缸 父行兇後墮樓亡 中國籍妻休克送院

【有線新聞】法國巴黎日前發生倫常命案，一名五歲的中法混血女童被父親割喉殺害，陳屍於浴缸中，隨後父親割喉自殘，再從二樓墮下，傷重不治，而女童母親則休克送院搶救。

拒為警開門「警察必先離開」 殺女傷妻後自殘墮樓亡

據外媒報道，警方於當地時間11日晚上接獲報案，報案人指聽到鄰居家中傳來尖叫聲，並有人正設法離開公寓。警方隨後抵達現場，屋內的女童父親拒絕開門，並揚言「想保留孩子性命，警察必先離開」。有知情人士指，女童母親當時全身赤祼，滿臉震驚，隨即休克送院搶救。

其後警方破門闖入屋，發現女童倒臥在浴缸裏，頸部傷口不斷流血，數分鐘後已一命嗚呼。而父親滿臉鮮血站到陽台上，持刀刺傷自己的喉嚨，再從二樓露台墮下，送院搶救後兩日不治。

曾發文指妻女失蹤 案發當日遭禁與二人接觸

有消息指，女童母親來自中國，而父親是法國人，二人疑因感情不和，於案發前數周已分居。其後女童母親向法院申請限制令，禁止女童父親與她們接觸，而事發當日法院批判禁令，而女童的撫養權亦歸於母親。

有消息指，女童父親事發前數天曾在網上平台發文，稱自己的妻子下午接走女兒後，二人便雙雙失蹤，並指如有人有任何消息可聯絡他。另外據女童母親的友人稱，女童母親婚後一直活在丈夫的控制下，「在道德和身體上」亦對她有不良行為，甚至操控著她的銀行帳戶，每天只給她10歐元（約85港元）。