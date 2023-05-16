職業司機體檢擬收緊｜政府倡收緊視力要求 65歲以上須每年續牌及體格證明 考慮資助體檢

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

【有線新聞】政府完成檢討年長司機體檢要求，建議區分商用及非商用車司機，並收緊商用車司機視力要求，又建議他們由65歲起須每年續牌。

年初接連有年長職業司機失事，運輸署成立專家小組檢討他們續牌時的體檢要求。事隔兩個多月檢討報告出爐，運輸署建議保留現有所有體檢項目，不過要區分商用及非商用車司機，視力要求會有修改。現時只要求司機讀出23米外的號碼，日後建議由「史奈倫視力」代替，商用車司機史奈倫視力不少於0.33，非商用車司機不少於0.5；亦新增視野要求，商用車司機水平視野至少要160度，左右至少70度，上下至少30度。

現時所有70歲以上司機持體檢證明可續牌一至三年，運輸署建議商用車司機提早由65歲起要做體檢，而且每次只可續牌一年，非商用車司機不受影響。體格證明維持由註冊醫生簽發，政府會在網上增設合資格醫生名單，亦會就每個檢查項目，提供更清晰的獨立醫學評估指引，例如示範片段。

政府強調收緊商用車司機體檢要求不是要令他們失業，希望他們能持續監察身體，延長有條件安全駕齡。新的體檢費用仍待確定，政府會積極考慮日後資助司機體檢的可行性。