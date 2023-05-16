取消強積金對沖｜政府研破欠基金取代專項儲蓄戶口 議員憂被濫用

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【有線新聞】取消強積金對沖後年實施，政府說「專項儲蓄戶口」計劃行政費、息口高資金成本貴，正考慮是否值得做，或者由破欠基金取代，有議員擔心基金會被濫用。

僱主「專項儲蓄戶口」計劃，原先希望幫僱主儲蓄，支付遣散費和長期服務金。政府正研究能否用破欠基金取代，有議員關注基金會否被濫用。

立法會議員（選委會）林振聲：「破欠基金用途是他經營不善，甚至人工也不能支付，欠薪才讓他申請，而非讓他專門拿遣散費和長期服務金。」立法會議員（選委會）陸頌雄：「上屆政府意見說中央基金池，其實（破欠基金）類似中央基金池概念會衍生一些風險、可能有人濫用，要有一套完整機制防止。」

勞工及福利局局長孫玉菡：「因改革了破欠基金法定程序，不需再要求僱員找法援，由破欠基金直接聘請律師以及找律師行，所以整個程序快很多，單是不用找法援、已快十二個星期。凡是中央資金池永遠都有道德風險，但有先決條件、他做不成生意，又要員工到法庭呈請他破產，才可以申請破欠，所以門檻高很多。」

有議員就擔心破欠基金能否應付，政府就派定心丸。孫玉菡：「破欠基金財政狀況很理想，盈餘很多、有近70億累積盈餘，每年收到錢。而且收150元、差不多是歷史低位，大家明白最高峰時收600元一年，其實去年也只收250元。」政府重申利息環境改變，資金成本高、行政費貴，已委託顧問審視最新數據，再決定「專項儲蓄戶口」計劃未來路向。