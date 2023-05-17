白宮國會商債務上限 拜登押後部分外訪行程

【有線新聞】美國總統拜登決定縮短即將出訪的亞太地區行程，出席完日本廣島的七國集團峰會後，趕回國跟國會領袖加緊磋商提高債務上限。拜登與共和黨領袖在新一輪會面後，都對達成協議感到樂觀。

美國總統拜登聯同副總統賀錦麗，周二在白宮橢圓形辦公室跟國會兩院領袖會面，再磋商提高債務上限，避免美國陷入債務違約，商議約1小時，各方都形容會議有建設性。

眾議院議長麥卡錫會後稱，雙方仍有分歧、但感到樂觀：「本周內達成協議是有可能的，其實不難達成協議。」

拜登和麥卡錫各自委派幕僚任談判代表，將每日密集開會。有輿論認為是意味雙方的磋商有進展，分歧已縮窄至可互相接受的範疇。

拜登表示仍要努力尋求共識，強調美國不能出現債務違約：「我有信心會持續取得進展避免違約，履行美國在世界舞台作為領袖的責任。我在今天的會面中表明不能出現債務違約。

面對可能最快在6月1日債務違約的限期迫近，即將出訪的拜登決定縮短行程。他周三會按計劃出發前往日本廣島出席七國集團峰會，但原定之後到巴布亞新幾內亞的歷史性訪問，以及到澳洲出席四方安全對話峰會的計劃，都會取消，周日會趕回國跟國會領袖繼續商議。

澳洲總理阿爾巴內塞對拜登取消行程表示理解，同時宣布四方安全對話峰會不會如期舉行，四國領袖正嘗試安排在日本會面。