美教師上堂講「N字」遭偷拍 拒學生「威脅」收回言論 堅稱「我可以說這個字」

【有線新聞】美國密蘇里州（Missouri）一名女高中生日前（9日）在上課期間，偷拍教師發表涉及種族歧視（下稱N字）的言論，被校方處分停學三天，因而引起各界關注，涉事教師隨後離職。學生家屬委託律師要求校方道歉，表示對處分感到不滿，指女學生僅收集權威人士「不當行為」的證據，非有意違反校規。

老師稱可提「N字」 但不會用作稱呼

據BBC等媒體報道，15歲高中生瑪麗（Marry Walton）上課時偷拍教師多次說出「N字」的過程。該片段全程不足二十秒，畫面顯示該名教師站著面向數名學生，並聽到一名學生警告他說「作為一名教師，如果你想保住你的工作，這不是威脅……」，然後教師回應指「我不會稱呼任何人為『N字』（影片中此處消音處理），但我可以說這個字。」

當老師發現瑪麗正偷拍，便讓她把手機收起來，但瑪麗拒絕，其後教師要求她去教員室。瑪麗隨即把影片發送給母親和一位朋友，沒有上傳到任何社交平台，但影片還是在網上迅速流傳。

偷拍學生遭罰停學三天 家屬斥校方做法不公

校方得悉事件後，便根據校規「課堂上不恰當使用手機等電子設備，以記錄教職員或其他學生」，對瑪麗處以三天的停學處分。而瑪麗的母親表示她理解學校不希望學生如同行使「私刑」般，去拍攝任何老師，但她認為涉事教師的行為需要公之於眾，並委託律師要求學校向其女兒道歉，及取消停學紀錄。

律師解釋，校方事前沒有與家屬商討，就直接判決處法，做法對瑪麗不公。而且瑪麗只是收集權威人士「不當行為」的證據，校方的處分更是向其他學生發出錯誤的信息，造成「寒蟬效應」，「如果教師一直打學生，甚至更糟糕的事，學校會作出同樣的反應嗎？這表示學生抓住了老師做錯事的證據，學生便會因而惹上麻煩。」

傳媒界名校友撐學生 校方：涉事老師已離職

事件經過多日發酵後，不但引起各界討論，更引起廣播電視新聞協會會長、同時亦是該校校友Dan Shelley的「密切關注」。據《華盛頓郵報》報道，他向校方發信，指瑪麗的偷拍只是執行她法律上的權利「向公職人員問責」，因此她應該「受到祝賀而非懲罰」。又指瑪麗雖然不是記者，但同樣捕捉到「具有新聞價值的事件」。

該校校長其後發表聲明，提到校方讉責涉事教師的行為，並稱他已經離職；又指根據聯邦法例，學校不能公開學生的紀律處分，但他們會適當、迅速地處理與瑪麗相關的事項，惟他強調學生手冊清楚列明不當使用電子設備的後果。

據瑪麗母親所說，近日女兒情緒受影響，並稱她希望一切恢復正常，並完成這個學年。