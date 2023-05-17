北京少年校園毆打同學老師 驚揭事前殺害鄰居夫婦 打暈母親後照上學

【有線新聞】青少年犯罪刑責備受社會關注，未成年「重犯」應否施予重罰更惹起熱烈討論。北京近日就有16歲少年因打傷同校女同學、老師被捕，警方調查後揭發他事前竟殺害鄰居夫婦，毆打母親到昏迷後繼續上學，駭人案情惹起輿論嘩然。

殺害兩鄰居、毆打其母致昏迷 隨後返校再打同學老師

北京通州公安指周一（15日）早上接報一宗校園傷人案，16歲張姓少年在上課期間在教室內毆打17歲女同學，並先後打傷勸阻的兩名男老師。三名傷者均及時就醫，並無生命危險。據消息指，其中一名男老師為該校副校長。

經進一步調查，發現張姓少年於事發前一天，即周日晚上，在鄰居家中殺害60歲及55歲鄰居夫婦，又在事發當天早上把51歲母親毆打致昏迷。目前張姓少年已被當地的公安分局依法刑事拘留，案件正進一步偵辦中。

住所門外散落其功課、試卷 畫恐佈塗鴉揭虐貓前科

有傳媒引述當區居民表示，周日晚曾聽到爭吵聲。涉事單位門外則有個被棄置的破舊藍色收納櫃，裏面裝有衣物及張姓少年的政治、歷史、生物、化學等科目的作業及試卷，可見張姓少年字跡較潦草凌亂，作業完成度亦不高。在一份試卷中，張姓少年更留下詭異塗鴉。有指張姓少年曾有虐貓前科，有網民認為塗鴉可能是貓和女人的組合形象。

或因年紀逃過死刑 被網民形容「惡魔化身」

事件被揭發後，不少內地網民紛紛討論施行死刑年齡問題，並形容張姓少年行為如同「惡魔」，另有人指少年虐貓已是行兇先兆，如果及時懲戒其虐待動物行為，就不會有後續的慘劇，認為當局對虐待動物案件正視不足。