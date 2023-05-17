美4歲女大腿遭麥樂雞燙傷 母狀告「熱得不合理」 陪審團裁定麥當勞須負責

【有線新聞】食物太熱有危險！美國麥當勞早前捲入一宗「二級灼傷」案件，一對佛羅里達州夫婦聲稱4歲女兒遭「熱到危險程度」的麥樂雞，嚴重燙傷腿部，指控麥當勞及其特許經營商存在疏忽和培訓不足，要求賠償約一萬五千美元的精神傷害及醫療費用。陪審團最終裁定店方未提供「適當說明」，須負上責任。麥當勞發聲明稱「不同意但尊重這項判決」。

雞塊卡在安全帶 與皮膚接觸約2分鐘

據美國傳媒報道，事發於2019年8月21日，女事主Holmes當日透過麥當勞的車輛外賣窗口，購買一份「開心樂園餐」，她領取餐點轉交給後座的女兒Olivia和兒子後便駛離，不久便聽到當時年僅4歲的女兒尖叫。她停車查看發現包裝裡的麥樂雞掉出，落在女兒大腿與汽車安全帶之間，稱「雞塊與女兒的皮膚接觸約2分鐘，導致她2級燒傷」。

Holmes在訴訟狀指「雞塊熱得不合理且危險」，不但導致女兒的大腿燙傷，更令她留下疤痕，認為麥當勞應明白這些是「不適合讓人經手處理」的雞塊，他們負有責任，並應對員工進行充分培訓和監督；麥當勞及經營商沒有警告食物的高溫「具危險性」，而雞塊估計至少達華氏200度（約攝氏93度）。

辯方：當時掉落六雞塊 為何僅一處燒傷

辯方律師則表示，Holmes當天購買了32塊麥樂雞，其中31塊都沒有問題；而當時女童把六個雞塊掉落在自己的腿上，「但她只有一處燒傷，就是麥樂雞被安全帶卡住達兩分鐘的地方」。律師指雞塊溫度不超過華氏160度（約攝氏71度），且食物必須是保持熱度才能避免沙門氏菌，惟同意是雞塊造成女童二級燒傷。據報導，這名患有自閉症的女童沒有作證。

陪審團上周四作出裁決，認同麥當勞與經營商沒有提供警告須負上責任，但對於造成女童受傷，陪審團認為經營商有疏忽，麥當勞則沒有；稍後將決定賠償金額。經銷商事後發聲明稱對「這宗不幸事件中的家庭表達同情」，但同時對判決深感失望，因為職員確實有遵守規定。美國麥當勞則「尊重地不同意裁決」，呼籲顧客應繼續信賴麥當勞。

92年熱咖啡案 麥當勞遭巨額懲罰性賠償

案件引發輿論關注，讓人想起1992年的「熱咖啡案」，當年一名81歲婦人在麥當勞被熱咖啡燙傷，三級燒傷命危住院，法院判處麥當勞懲罰性賠償高達270萬美元。不過，亦有意見關注婦人的看顧責任，尤其她將大份量的熟食餐點轉交予如此年幼、患有自閉症的女兒。