印度警察收緊警員體格要求 三個月限期減肥 BMI不達標須離職

【有線新聞】香港警察早前放寬入職要求，取消最低身高和體重要求，吸引更多有志人士投考。印度警察則宣布收緊警員體格要求，八月起警員須接受身體質量指數（BMI）測試，若高於30的警員，三個月內必須減肥，若BMI仍高於30，則需要離開警隊。

《BBC》報道，阿薩姆邦警察總長GP Singh表示，他將成為首名接受測試的警察，「身為警員，擁有合適的身體條件，才能服務我們熱愛的民眾，必須擁抱健康的生活方式」。他形容是「從警察部隊中剔除枯木」，但患病人士可獲豁免。

阿薩姆邦警區約300名警察數周前，因慣性酗酒以及體能不合格等，面臨強制退休。2018年，卡納塔克邦的預備警察亦被要求減肥，否則面臨停職。當時一位高級官員曾表示，因為在過去18個月內，有數名官員死於「與生活方式有關」的疾病，例如心臟病和糖尿病，因此作出有關決定。

BMI高於30屬嚴重肥胖 港警取消最低體重要求

根據香港醫管局資料，BMI是將一個人的體重除以身高的平方，BMI以18.5至22.9屬於正常，高於30屬於嚴重肥胖，有高度患嚴重疾病的風險。以身高1.75米、體重91.8公斤計算，BMI指數剛好達到30，屬嚴重肥胖。

但BMI未能分辨人體體重中肌肉與脂肪比例，故未必能準確反映某類成年人如運動員（肌肉比例較多）或長者（肌肉比例較少）的肥胖程度。另外，兒童及青少年處於成長階段，體重及身高變化較大，衡量肥胖的標準也有別於成人。

香港警隊早前亦放寬入職要求，取消最低身高和體重等要求，並增設中英文筆試予沒有文憑試或同等學歷的人應試，下月18日將會舉行招募體驗日。