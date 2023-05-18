油站收銀員認利誘兩12歲女童援交 稱不用「開房」可賺逾$5,000 遇警放蛇「斷正」被捕

【有線新聞】一名26歲油站男收銀員去年初企圖以「搵快錢」方式，利誘兩名在社交平台認識的12歲女童援交，其後警方放蛇將他拘捕。他被控3項企圖促使他人成為娼妓罪，今日於區域法院（移師至西九龍裁判法院）承認所有控罪。區域法院暫委法官李志豪還柙被告至6月1日判刑，以待索取其心理醫生和背景報告。

案情指，12歲女童X與女童Y是中一同學，2022年3月17日，X的同學介紹被告給X認識，她在WhatsApp開始與綽號為「鬼囝」的被告交談，被告問X想不想賺錢，X假裝需要錢，被告再問X是否有性經驗，說X只要在安排的地方與男人性交或介紹其他女童，便可賺到很多錢。被告聲稱X每次只需向一名客人提供服務，但若提供「3P」服務則可賺取更多錢，被告亦問X是否大胸和處女，X均回答是，故可替找客人「買你第一次」。

被告指價錢其視乎X的服務範圍而定，以及抽取所賺金額兩成或三成，其後被告問X可否翌日晚上8時到尖沙咀，但X的母親得知X與被告對話，隨即用X的電話發短訊警告被告，表示會報警。被告表示甚麼都不知道，並停止與X交談。

稱不用「開房」可賺逾$5,000 女童機警拒見面

X在WhatsApp一邊與被告交談，一邊將二人的對話紀錄轉貼在同學群組，Y則是當中成員，故得知被告安排女童賣淫，亦為了證實被告從事這非法勾當，Y便叫X介紹她給被告認識。同日被告在WhatsApp主動開始與Y交談，被告問想不想賺錢，Y假稱朋友欠她錢並需要3,000元。Y表示自己12歲半，被告再問Y是否處女和大胸，Y回答不算大胸但為處女，Y問是否真的會賺到很多錢，被告說會多於5,000元，Y問是否要「陪仔」或「開房」，被告說不用陪，再提議使用電話交談，又要求Y自拍胸部照片或翌日見面，Y均拒絕。

被告其後聲稱與第一個客人第一次性交，可賺取3,000元至5,000元， 以及查問Y的名字，Y編造假名。被告要求使用電話與Y交談，Y隨即假裝二人的對話給父親發現，她冒充父親發短訊警告被告，表示會報警。

被告指援交每次可賺最多萬元 介紹其他女童可賺錢

及後X、Y各自向母親講述事件並報警，女警員19186奉派調查，同年3月22日以綽號「Grace」在WhatsApp主動與被告交談，並自稱是X和Y同學的朋友，而被告自稱「Peter」。被告問警員可否外出，聲稱可幫對方「搵快錢」，每單約幾千元至一萬元不等，警員表示想賺錢，亦可外出。

女警員19186將誘餌電話交給另一女警員24646，再以「Grace」的身分與被告繼續交談，且在下午收到被告來電，期間女警員指出其年齡為12歲。被告又問有沒有興趣賺錢，並解釋有兩種方法賺錢，即陪男子到酒店性交和介紹女童給被告，女警員要求被告告知工作詳情，被告人便提議面談。

女警放蛇約見面 被告有猥褻侵犯及遊蕩前科

女警員24646同日下午與被告在旺角西洋菜南街51號附近見面，其他警務人員在附近埋伏，被告隨即叫該女警員跟他到酒店開始工作，但遭到拒絕。女警得知更多工作內容，被告再解釋可選擇到酒店陪男客人，提供手淫、口交或性交等服務，若客人舔其下體，可多賺200元。其後，被告問女警是否處女，女警聲稱沒有任何性經驗，被告稱接着會替她找客人及到酒店，但因女警員是處女，被告可爭取4,500元。

其後另一警員上前向被告表露警察身分並拘捕對方，被告在警誡下承認「我今日約啲囡出嚟，想介紹佢哋做雞，我就可以賺佣」，並在警誡錄影會面上指出，曾提議與客人「開房」賺取4,500元，但當時仍末安排客人。控方透露，被告過去有2次刑事定罪記錄，包括猥褻侵犯及遊蕩罪。

辯方求情指，被告在很早階段已表示認罪，顯示出悔意，坦白認罪是他唯一的求情理由，被捕後已知道做錯，冀法庭索取心理及精神科醫生報告，以了解到就本案其心理狀態。

暫委法官李志豪提出，本案無證據顯示跟其精神狀態有關係，加上罪行涉及未成年少女，尤其在社交平台上針對約12歲的幼童，屬加刑因素，故將為被告先索取心理醫生及背景報告，並押後案件至6月1日下午判刑，期間被告續須還柙看管。