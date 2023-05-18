包致金姪女Amina涉掟雜物落街毀兩車 疑不滿家傭表現 對方入職前曾借1.8萬

【有線新聞】終審法院非常任法官包致金的姪女Amina Mariam Bokhary，去年12月疑不滿家傭表現，涉將雜物扔落停車場，兩輛私家車玫損，案件今日（18日）於東區裁判法院續審。家傭認出證物中一塊花盆碎片，是屬於Amina家中一個重約15公斤的盆栽。她又指Amina最初待她不薄，入職前已向Amina借款1.8萬，形容幫了自己很多。

菲傭Realiza Lina Doculan供稱，她受僱於被告Amina Mariam Bokhary的母親，自去年4月23日起在涉案單位工作，她和被告、被告父母及另一家傭Castillon Pacita Bandiala同住單位內。Realiza指，同年12月11日，她當日放假，同時感到不適和發燒，故她告知傭主當晚可能不會返回單位。

家傭認出花盆碎片 原放單位內、重約15公斤

控方另向菲傭展示證物相片，菲傭認出一塊花盆碎片，指其原本放置在單位內，印象中盆栽高約1.5尺，估計重達15公斤。辯方盤問時，菲傭承認自12月11日起，她沒有再返回過涉案單位。辯方指出，單位內有過百樣物品，如果有人要擲物，有很多選擇，菲傭同意。辯方續指，被告經常身體不適，所以她身體虛弱、體格纖瘦。菲傭稱有看見被告服用多種藥物，同意被告瘦削，但不同意被告身體虛弱。

家傭入職前向被告借1.8萬 認為「幫了自己很多」

另外，辯方展示一份借據，指Amina去年2月曾向借款1.8萬予Realiza，並允許分期還款。辯方指，當時Realiza未入職已願意借款，可見被告對她非常好，Realiza同意被告當時幫了她很多，無法否認。

46歲女被告Amina Mariam Bokhary，否認於去年12月13日在跑馬地肇輝臺嘉苑刑事毁壞一輛屬於林志堅的私家車前擋風玻璃；及於同日同地在住所中，偷竊屬於另一菲傭Castillon Pacita Bandiala的衣物、一本相冊、兩個錢包、一個膠盒、一隻手錶、一部Nokia手機和一串鎖匙；另於同年12月14日刑事毀壞一輛屬於陳嘉敏的私家車前擋風玻璃。