九人車過「網紅浮橋」疑跣軚 失控衝落湖5死 景區曾揚言：以柔克剛可以過坦克

【有線新聞】內地旅遊業蓬勃，各地景點為「吸客」各出奇謀，湖北恩施有景區就舖設「車用浮橋」，讓客人自駕駛過湖面。由於車輛駛過帶起水面漣漪，猶如車在水上漂，不少旅客大讚畫面十分唯美。不過，日前就有九人車駛上橋後疑跣軚失控，連人帶車墮入湖中，最終5名乘客趕不及逃生溺斃。

屬國家4A級景區 浮橋採用德國技術

事發於5月16日，在「國家AAAA級」的恩施宣恩縣獅子關景區內，一輛車在水上浮橋行駛時衝進水中。片段見到肇事車輛疑似打滑落水，後輪被浮橋的欄桿掛住，隨後整車逐漸沉沒。救援人員證實車輛為一輛9座商務車，車上共有8位乘客；先被救起的3位並無大礙，後被救出5位則送院搶救無效死亡。

景區田姓負責人此前曾向媒體表示，浮橋採用的是德國技術，「可以過坦克」，「浮橋沒有底座，是靠PVE材質的浮筒來支撐，在水的動力下，可以以柔克剛。其次浮橋本身是在一條直線的基礎上進行了修改，橋夾在兩座山體之間，與山體最近距離不超過1米，橋中央有鋼索固定，車駛過的時候，橋不會產生大距離的浮動。」

啟用七年零意外 網紅實測：人在車上搖

「最後我們橋是有限重的，只允許2.8噸以下的小車通行。」負責人指啟用7年以來都未發生過一宗事故，且有針對浮橋堵塞等問題有應急預案，「來我們景點的遊客，可能90%都是衝著浮橋來的」。

浮橋安全問題此前已引發過網民關注，有抖音博主拍片稱「你想體驗車在水上漂，人在車上搖的感覺嗎？」，另一則對浮橋的介紹影片中，評論留言者都對安全問題提出質疑，有網民發出疑問：「如果橋歪了怎麽辦？」、「車子壞了怎麽辦？」

建設方：車輛急轉彎 疑司機玩手機分神

內地官媒則引述建設公司的法定代表人，稱他自己看過出事影片，見到車輛是突然轉彎，認為有可能是司機玩手機或者拍照分神，車速也偏快；過橋車輛荷載人數要求在7人以內，涉事車輛已經違規。至於有網民提出橋面兩側欄桿的可靠性，他明言欄桿原本就不是「護欄」，不能起到防護作用，「和鐵索橋兩側護欄一樣，也不是防止人掉下去的」。