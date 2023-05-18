陳朗昇被控阻差辦公出庭自辯 稱便衣警快速展示委任証難看清、沒嘗試逃走

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【有線新聞】記協主席陳朗昇被控阻差辦公，他出庭自辯稱當日警員未有交代截查理由，女警三次出示委任證，動作快得無法看到內容，強調當日大聲說話但非大吵大鬧。

陳朗昇被控阻差辦公，涉嫌去年9月在旺角麥花臣場館採訪朗屏邨業主大會期間拒絕出示身份證。陳朗昇說當日多次追問截查他的便衣女警姓名、警察編號及截查原因，對方三次很快地展示他相信裝有委任證的卡套，陳朗昇說動作快到令他看不清楚內容；而庭上播放片段顯示，女警頭兩次展示委任證分別只有兩秒及一秒。

陳朗昇說直到一名軍裝男警加入，他拿出裝著身份證的銀色卡套準備讓警員查閱，之後有更多警員加入截查，他忙於應付，警員也沒再催促他出示身份證，因此他最終沒有從卡套取出身份證展示。他說由始至終警方都沒有交代截查理由，拘捕前沒有警戒以及說明是正式拘捕他，又承認當日因現場嘈吵，加上採訪遲到、趕時間，所以說話大聲，但不認同是「大吵大鬧、情緒激動」，他亦沒有嘗試逃走。

控方質疑女警既然沒有清晰展示委任證，而陳朗昇又如此在乎截查者的身份，為何及後又突然準備出示身份證。陳朗昇回應因為軍裝警員走過去跟他說「合作啲」，他當時不是百分百肯定截查者的身份，但判斷兩人較大機會是同一夥、都是警察。他說要求便衣警員講出警察編號和姓名等是要核實身份，以及恐防日後有「差池」時可以投訴，強調不是不合作或找藉口故意拖延。隨著對方再三出示委任證，加上時間推進，他才傾向相信對方是正在執行職務的警員。

控辯雙方完成傳召證人，將會在7月21日結案陳詞。