互動交流答問會｜李家超改「坐着答」 回問弘揚愛國愛港 議員：廣東省年繳國家千億稅款

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【有線新聞】升級後答問會強調「互動交流」，少了議員就具體政策質詢。特首不只答問題，亦會回問議員。李家超亦一改全程站立的傳統，改為「坐着答」。

特首說為了更高層次「愛國者治港」，答問會要升級。李家超不再站立答問題，而是全程坐着。議員少了質詢，多了就李家超事前提出的三個議題發表意見，最多人回應的是如何為大型發展項目融資。金融界陳振英：「可能需要發行土地債券、基建設施證券化，或者用強積金這些非傳統融資計劃一起去解決。」李家超：「北部都會區這麼大、這麼多元，我們用甚麼融資方法是較為市場會有好反應呢？亦都很想聽聽意見，主席。」陳振英：「多謝特首你考我的金融知識。」

被李家超回問的議員，共通點都是觸及預設議題，這條問如何弘揚愛國愛港。李家超：「我想請問就是……作為每一個人，特別是立法會議員以及其他社會有影響力的人，他應該如何做去作出這個貢獻，令我們建立這樣的主流價值觀？」保險界陳健波：「廣東省每年上繳國家的稅款有兩千至三千億元，你想想香港甚麼都沒有交給國家，但國家為香港付出這麼多。如果大家能夠真心理解這件事，而不是道聽途說，我相信已經是事半功倍。」

交流會原先計劃幾個議員問完，特首一次過答，但期間李家超多次打斷。

毋須再「一問一答」，有議員選擇只提意見。人大政協及全國性團體代表界（民建聯）陳勇：「希望盡快能夠設立高水準的、香港全面的中國香港抗戰歷史紀念館、中國共產黨黨史館。」

1小時40分鐘的交流會最終有18位議員發言，與以往相若。李家超說希望新安排有助提升行政立法關係，團結處理社會的重大議題。