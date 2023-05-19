釣魚騙案｜首季錄逾1,400宗 七成假冒電訊公司 騙取市民信用卡資料

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【有線新聞】警方發現釣魚騙案有新趨勢，有騙徒假冒不同機構用假短訊、網頁騙取個人資料，呼籲市民提高警覺。

有市民今年二月收到假冒電訊商的短訊，指她的會籍積分將到期 ，事主按進連結後，發現用積分加1元便可兌換藍牙耳機，結果她按要求輸入信用卡資料、到期日及安全碼。翌日收到銀行通知有一筆2.4萬元的卡數。

陳女士：「當時沒有懷疑，只是覺得很便宜、很衝動地按進去。我現在仍然感到害怕，已停用信用卡。銀行再寄新卡給我，我都不敢再用。」

警方指今年首季釣魚騙案有1,408宗，佔整體科技罪案兩成，損失金額達2,610萬。近七成四假冒電訊公司 ，其次是零售集團獎賞計劃。

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組總督察葉卓譽：「騙徒趨向針對多用戶的平台，例如三大電訊商合共有幾百萬用戶。4間電訊商中，我們看到有3間曾被冒認。假設發出一百個短訊，有一個人中招 ，已經有數以萬計市民中招。」

不過這些假短訊、網頁都可以識別，通常會串錯、串漏字母，又或者不是常見「.com」或「.hk」，而是「.link」、「.top」等。即使輸入不正確的信用卡資料，都可以過關。

警方指即使不法分子改變犯罪模式，只要市民提高警覺，都不會容易受騙。他們透過通訊辦與電訊商建立情報機制，封鎖涉嫌詐騙的電話號碼。通訊辦指「SMS短信發送人名稱」登記制度牽涉的技術複雜，亦要制定守則等，最快要到年底才可執行。