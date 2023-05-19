內地姊妹執垃圾不滿被當日本人 批同胞藉自嘲博好感「很低級」 稱要帶起「崇中媚華」潮流

【有線新聞】日本球迷在去年世界盃賽事結束後，主動清理球場內的垃圾，獲全球盛讚質素高。內地有姊妹微博主指出，有一次在地上撿到垃圾，獲外國人豎拇指讚賞，但卻被誤認是日本人，認為「憑什麼那些可愛乾淨、有素質、做好事的人，都被認成日本人，而不是中國人」，宣示要帶起「崇中媚華」的潮流。

微博主「致91歲的雙胞胎Twins」日前（15日）上載片段，兩人開首稱已多次被誤認是日本人，使她們回想起多年前被誤認是日本人，當時認為褒獎，感到興奮。兩人稱，及後被誤認的次數愈來愈頻繁，某次撿了地上的垃圾，一名外國人向對她們豎起大拇指讚賞，但誤認兩人是日本人，讓她們開始感到「不舒服」。

不滿同胞貶低國家 自嘲博讚賞

兩人強調並非不喜歡日本，更有不少朋友和教授都是日本人，認為「憑什麼那些可愛乾淨、有素質，做好事的人，都被認成日本人，而不是中國人。」兩人續指，發現近年不少同胞到國外後，為了融入當地，都會自嘲貶低自己國家，「甚至開玩笑說我們無所不吃，喜歡吃什麼各種蟲子，甚至小寵物也吃，狗肉、貓肉、老鼠肉，說實話吧，每次到國外聽到同胞這樣子開玩笑，我們倆多多少少都是心裡覺得特別不舒服。」

做好事傳播文化自信 冀帶起「崇中媚華」潮流

兩人認為，「用個人的優秀和發光」來做好祖國形象是一件很棒的事情，指通過自嘲去獲得外國人的尊敬和共鳴是很低級，而更高級的方式，是成為比外國人更優秀的人來獲得他們的尊敬。兩人認為國外同胞要有自信，「一定要勇敢、自信的站在China這個詞的背後，通過做一件一件的好事來點亮這個詞，傳播我們的文化自信和民族自信。」她們指，希望帶起「崇中媚華」的潮流。