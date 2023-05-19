TikTok禁令｜美國五用戶興訟 指禁令違憲損言論自由 蒙大拿州：充分準備抗辯

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【有線新聞】美國有短片分享程式TikTok用戶就蒙大拿州禁制下載TikTok提出訴訟，認為禁令侵犯憲法第一修正案，踐踏言論自由，要求法院阻止禁令實施。

美國蒙大拿州州長詹福爾特周三簽署禁制短片分享程式TikTok法案，隨即面臨法律挑戰，五名TikTok用戶當晚向蒙大拿州地方法院提出訴訟，指州政府無權壓制言論，正如不能因某些背景和觀點，而禁止閱覽傳統媒體。認為禁令侵犯憲法第一修正案，踐踏言論自由，要求法院阻止禁令實施。

蒙大拿州司法部發言人表示早已預料有法律挑戰，並已為抗辯作充分準備。法案將於明年元旦落實，屆時蒙大拿將成為全美首個禁制TikTok的州份，手機應用程式商店不可在州內提供TikTok予用戶下載，否則每日罰款一萬美元。

不過州政府除了面對法律挑戰，禁制TikTok下載在執行上亦有困難。蒙大拿州目前有規管賭博應用程式，但法規是針對賭博，而不是應用程式本身。有專家表示以現行技術而言，應用程式商店可以禁止應用程式在特定國家或地區下載，但未能更仔細地按州份劃分，此外民眾亦可以在州以外地方下載，或利用虛擬私人網絡「翻牆」取得TikTok應用程式。