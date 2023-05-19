海關截3艘內河、遠洋船 檢約2億元走私魚翅、藥物等 6人被捕

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

【有線新聞】海關在三艘內河及遠洋船截獲走私魚翅、受管制藥物，以及舊電子零件，市值約2億元、拘捕6人。

這批市值近1.8億元的舊機頂盒、伺服器等，在兩艘前往馬來西亞的遠洋船搜出。海關指涉案的25個貨櫃，報稱載有銅、鋁及塑膠，相信舊電子產品運往當地後，會被回收、再提取有用物料。

海關特別調查課監督鄭德喜：「由於提取過程很多時候會涉及燃燒及利用化學物料，因此會產生大量有害物質。」海關說根據《國際公約》，出口這些有害電子貨物需要接收國的同意，香港環保署才會批出口許可證，這兩艘船都沒有申請。

另外一艘內河船有4個貨櫃載有5噸魚翅、涉及瀕危物種，市值2,100萬元，還有一批價值100萬元的壯陽藥、癌症藥物等受管制藥物。早前由香港運抵澳門後，貨主再主動要求運回香港，報稱載有海味乾貨、化妝品等。鄭德喜：「我們相信澳門不是這一批貨物的最終目的地，不排除不法分子為了逃避海關偵查，故意採取一些迂迴路線，先將貨物偷運到澳門，再透過其他方法包括利用水貨客，把有關貨物走私到內地。」

海關先後拘捕三男三女，年齡介乎33歲至53歲，其中四人是寄貨公司的董事。