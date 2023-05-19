Adidas疑用男模穿女裝泳衣宣傳 下體位置隆起 女權泳手斥抹殺女性

【有線新聞】德國運動品牌Adidas近日推出支持「女同性戀、男同性戀、雙性戀及跨性別」（統稱LGBT）的新系列運動服裝，當中更起用疑似男模特兒穿上女裝泳衣拍攝宣傳照，引起爭議。美國泳手、女性權益分子Riley Gaines批評，女性泳裝下體位置不應該明顯隆起，認為泳裝可以標明「不分性別」服裝，如今是抹殺女性。

Adidas近日推出「Pride 2023」系列服裝，其中在女裝泳衣的描述中，指該款泳衣是與支持LGBTQ+融入體育的團體Athlete Ally合作。根據官網顯示，該款泳衣由兩名模特兒示範，在硬照中見到其中一名模特兒下體位置隆起，胸口長有胸毛，有明顯男性性徵。

南非設計師主理 未標明模特兒性別

該系列名為「Let Love Be Your Legacy」，由南非設計師Rich Mnisi主理，官方形容是「慶祝自我表達、想像力和堅定信念的愛」。雖然Adidas未有標明模特兒性別，但不少網民認為該模特兒是男性，批評Adidas「抹殺女性」，發起杯葛。根據Adidas網頁，不少其他列明女性服裝以及部分男裝衣服的宣傳照，都是同一名模特兒。

女泳手斥下體位置不應隆起 稱感覺像背叛

美國泳手兼女性權益份子Riley Gaines批評，女性泳裝不應在下體位置有明顯隆起，直指泳裝起碼可以標明為「不分性別」（unisex）服裝，如今則是抹殺女性。她稱：「作為一名女性游泳運動員，看到這些男人和這些公司，以男人展示女裝賣廣告，不但令人心碎或貶低，感覺更像背叛。」她續指：「女性不想穿男人模仿的衣服，這是虛偽的，不能準確代表女性、其想法及氣質。」

立場極端右翼的美國共和黨眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）亦指責Adidas，稱宣傳無異是背棄女性顧客，坦言跨性別人士佔人口不足1%，質問是否值得為政治立場放棄女性市場。