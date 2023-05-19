英甲升班附加賽四強 錫周三互射12碼以5比3淘汰彼德堡

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【有線新聞】英甲升班附加賽，錫周三率先踢入決賽，在四強次回合，主場踢至加時贏彼德堡5比1，總比數追平5比5，互射12碼，錫周三贏5比3出線。

藍衫的錫周三首回合輸0比4，想保留升班機會今場要更加進取，馬雲莊臣在禁區被祖華特侵犯，搏得12碼。

米高史密夫操刀射入，錫周三開賽9分鐘打破僵局。

16分鐘後再有機會，哥林柏達臣的傳中，格哥利在門前射入，錫周三擴大到兩球優勢。

換邊後再有機會，接應利安彭馬的傳送，利斯占士近柱入網，71分鐘已經3比0。

上球助攻，利安彭馬補時階段更做功臣，把球隊由出局邊緣拯救回來，射成4比0，累計兩回合，錫周三追平4比4，兩隊需要進入加時。

不過他們又自製險情，格哥利頭槌解圍變入球「擺烏龍」，把優勢送到彼德堡那邊。

過山車的戰情，來到112分鐘又有突破，哥林柏達臣在禁區射成5比1，踢完加時總比數打成5比5。

要互射12碼，彼德堡的畢拿第2輪主射，中楣彈走。

錫周三5輪全中，包括積肯特最終鎖定勝局，互射12碼贏5比3。

幾經波折反勝打入附加賽決賽，主場球迷怎會不瘋狂，很多人衝落球場慶祝，錫周三爭取升班最後一關，決賽出戰班士利對保頓的勝方。