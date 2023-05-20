澤連斯基日本廣島晤多國領袖並將出席G7峰會

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【有線新聞】烏克蘭總統澤連斯基在七國集團峰會期間，分別會見英國首相辛偉誠及法國總統馬克龍等多國領袖，磋商戰機聯盟等議題，他明日將出席關於和平與安全的會議。

抵達日本廣島後，烏克蘭總統澤連斯基馬不停蹄，陸續與多國領袖見面，包括英國首相辛偉誠。

英國和荷蘭早前宣布組建國際聯盟，協助烏克蘭採購F-16戰機，擁有F-16的丹麥亦準備支援培訓，辛偉誠重申英國不會離棄烏克蘭，美國總統拜登日前亦表示會參與培訓F-16機師，澤連斯基再次感謝英國在提供戰機方面發揮領導作用。俄羅斯批評西方此舉尋求升級衝突，警告將面臨巨大風險。

法國總統馬克龍則形容澤連斯基此行意義重大，有可能扭轉形勢︰「我認為這是千載難逢的機會，你可與很多南方的國家交流、講述處境、傳達信息和分享觀點，我們也會有相關討論，我相信那可以改變形勢。」馬克龍又稱，法國將與烏克蘭肩並肩走到最後。澤連斯基再次表示，西方盟友向烏克蘭提供戰機以及訓練士兵非常重要。

澤連斯基又會見印度總理莫迪，是俄烏戰事爆發以來，兩人首次面對面交談。澤連斯基提到，烏克蘭需要更多人道援助，以展開掃雷和建造流動醫院，邀請莫迪加入烏克蘭的和平方案。一直未有譴責俄羅斯入侵烏克蘭的莫迪，則承諾印度將盡力協助解決危機。