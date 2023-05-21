易通行｜城門隧道今轉用 實測「司機卡」扣數情況 有的士車主指直接於戶口扣數

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【有線新聞】本台曾報道，部分的士使用青沙管制區時，「司機卡」未能扣數，運輸署說會協助司機解決，情況有沒有改善？

的士司機郭栢全：「拿出卡插進卡槽，看看手機程式有沒有問題，沒問題便可以開工。這是運輸署設置的這兩個卡位，他們找人來設置的，有幾十架車都重新設置，但有一部分車用不到。」郭栢全過去兩星期使用青沙，「司機卡」都感應不到，沒有扣隧道費，一直在車主戶口扣數。運輸署隨後找人協助，調整擺卡位置，及後兩日依然失敗。這天趁城隧轉用「易通行」，再試一次。駛過收費廣場進入城隧，過了兩分多鐘，接連有幾個訊息，通知他的戶口已扣隧道費。之後再試多次，一直失敗的青沙管制區，過了接近五分鐘，都成功收費。

吳錦華是這輛的士的車主，他名下十四部的士，有三、四部「司機卡」，持續未能成功扣到隧道費，直接在他的戶口扣數，隨著更多隧道使用「易通行」，他希望盡早解決問題。推動的士發展聯會副主席吳錦華：「經過上次尖山（青沙）的經驗，可能署方在城隧有改善，情況好了很多，不過到目前為止，我仍收到兩部車的信息，仍是過（感應）不到城隧。今次開了城隧後，由於（不同隧道）收費不同，有些八元有些五元，變相我們與司機對數時，加添了很多麻煩。」