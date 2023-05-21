共創明TEEN｜學員友師參加國泰「空中之旅」 遨遊香港上空90分鐘 學員：感覺新奇

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

【有線新聞】「共創明Teen」計劃約170名學員和友師參加國泰的「空中之旅」，有學員說對航空業增加了認識。

來到機場這個指定動作少不了，看清楚一些，航班是由香港飛往香港。學員Crystal：「頗興奮 ，其實我前一晚睡不着，都很久沒坐飛機。」學員Carson：「很久沒有過來，有點又陌生又熟悉的感覺。未試過（香港飛香港），感覺很新奇。」

是時候登機！再拍張大合照，上到28,000呎高空，與機師玩遊戲，認識航空公司的歷史。這位學員身旁是參加了友師計劃的國泰員工，學員Tim：「做空姐或航空業可以飛到不同地方增加見識。」友師劉小姐：「如果可以宣傳航空界當然最好，即使我的學員未必投身航空界，相信今次經驗對她日後的成長或將來都是很有意義的一次經驗。」

今次「空中之旅」由國泰舉辦，用了空中巴士A350-1000載著約170名「共創明Teen」學員和友師。雖然航程只有90分鐘，但同學都可以有全套飛行體驗，一邊看電影，一邊用餐。

政務司司長陳國基在國泰行政總裁林紹波陪同下亦坐上這班機，政務司司長陳國基：「這些同學我再見他們感覺跟幾個月前不同，很願意跟我說話，甚至有個別同學主動問我拿卡片 ，說會寫電郵給我，告訴我讀書讀得如何？我很開心，馬上給他。」陳國基預告，學員參加計劃滿一年會自動加入校友會，希望他們未來會成為友師，指導其他學員。