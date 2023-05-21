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兩眼科組織：本港黃斑病個案近十年增1.5倍　現年輕化趨勢　籲高危一族定期檢查

  • i-Cable
  • 2023年05月21日
【有線新聞】兩個眼科組織指，本港黃斑病近十年增加1.5倍，而且有年輕化跡象，提醒高危一族，包括50歲以上、深近視及患有「三高」的人，每年定期做檢查。
下巴和頭部緊貼就對了，然後幫我看着儀器裏。30位眼科醫生免費為約100名長者驗眼，主要檢查眼底情況，看看血管有沒有黃斑點病變，還會做眼睛斷層掃描，檢查黃斑區有沒有水腫。這位伯伯檢查後發現有黃斑病變初期徵狀，陸伯伯：「我兩隻眼曾做過手術，眼睛很乾澀、要滴眼藥水，我兒子帶我來，他說檢查眼睛有沒有問題。」陸先生：「其實很擔心，因為（爸爸）有早期黃斑病變的症狀，我知道黃斑病比較難醫治，要從預防着手，所以首要邀請爸爸盡量吸少些煙，甚至戒煙。」
眼科學會說，黃斑病變是長者常見眼疾，這十年個案增加1.5倍，有「三高」和深近視尤其高危，亦見年輕化跡象，最年輕患者只有15歲。香港眼科學會幹事黃禮文：「因為香港有很多人深近視，亞洲人如是，現在尤其閱讀會較多，小朋友上課不是看黑板，而看平板電腦，可能會多一些近視，多了很多人有深近視。」
黃斑區在眼球內視網膜的中間位置負責辨認微細影像及感受顏色，如果有黃斑病變，視野會模糊，看東西有黑點，病情嚴重可致盲。這個方格表讓市民自我檢查，看看中心黑點的位置，有沒有黑影或扭曲，如果有就需要盡快看醫生。
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