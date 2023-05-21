澤連斯基親身出席七國集團峰會 稱有信心 獲得F-16戰機

【有線新聞】烏克蘭總統澤連斯基，到日本廣島親身出席七國集團峰會，並與美國總統拜登等多個領袖會面，感謝國際支持。拜登宣布加碼軍援烏克蘭，但認為短期內毋須提供F-16戰機；澤連斯基則指有信心獲得這款戰機。

美國總統拜登在日本廣島出席七國集團峰會期間，與烏克蘭總統澤連斯基雙邊會談，是自今年2月拜登訪問基輔後，兩人首次面對面會談。拜登承諾盡全力協助烏克蘭抵抗俄羅斯，支援不會間斷，宣布新一輪3.75億美元軍援，包括彈藥、炮火及裝甲車。

澤連斯基感謝美方支持包括訓練烏軍，兩人之後各自出席記者會，對西方會否向烏克蘭提供F-16戰機有不同說法。拜登說：「我不期望F-16參與現有戰事，我們可假設它不會參戰；澤連斯基向我明確保證，他們不會用F-16戰機進入俄羅斯地理領土。」

但澤連斯基指已經從七國集團峰會與會各方獲得高質量武器，相信烏克蘭會收到F-16戰機，但不確定有多少：「（你對獲得F-16戰機有多大信心？還未有國家作出過承諾下）我們將致力於此，我敢肯定，因為我們已和合作中、合作過的國家有共識。」澤連斯基同日亦分別會見多國領袖，包括日本首相岸田文雄，以及戰事以來首次會面的南韓總統尹錫悅等。

他又親身出席七國集團最後一日峰會，繼續磋商應對戰事，並趁機向獲邀到廣島出席相關會議的巴西、印度及印尼領袖爭取支持。岸田文雄以東道主身份，總結一連三日峰會時表示，七國集團堅定不移支持烏克蘭，團結維護國際法和秩序，意義重大。