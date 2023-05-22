兩電利潤管制｜上月港島多區停電港燈仍獲獎勵 環境局：引入新電力公司電費未必更便宜

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【有線新聞】立法會環境事務委員會討論檢討兩電《利潤管制協議》，有議員不滿上月港島多區停電，港燈仍然獲得利潤獎勵，要求取消賞罰機制甚至引入競爭，環境局說會考慮不同方案。

上月19日港島多區停電48分鐘，事故起因是港燈駁錯後備電纜，不過按照兩電《利潤管制協議》，港燈在65分鐘內恢復供電，仍然可以賺取額外0.015%利潤獎勵。

在立法會環境事務委員會，議員要求趁《協議》中期檢討改賞罰機制。新界西北（實政圓桌）田北辰：「我的建議比較簡單，用港鐵的機制，不論甚麼原因，停電時間短、懲罰少；停電時間長、懲罰多，簡單、易明、有先例沿用便可以。為何港鐵是這樣，電力公司有另外一個版本呢？我真的搞不懂，拜託你們。」環境及生態局局長謝展寰：「賞罰機制方面，其實這些都打算在中期檢討跟兩間電力公司逐一討論。」

有議員擔心政府牙力不夠，選委會界別簡慧敏：「我都想兩電聽清楚，要知道現在時勢不同了，希望你們與時並進，不要說『我企硬』，可以引入內地電力作為競爭等，將可行性給兩電看清楚。」選委會界別（工聯會）陸頌雄：「中長線而言真的要引入競爭，包括可能在中部水域人工島由內地直接供電吧。」

謝展寰：「我們可否透過引入競爭或者其他方式增加討論籌碼，這方面完全我們態度開放。雖然兩電不是專營權情況，但如果我們要達致最低電費，亦未必能脫離現時的電力公司。謝展寰說引入新電力供應公司，電費未必會更加便宜，強調中期檢討會以市民利益為依歸，所有不同建議都會考慮。