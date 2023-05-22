Instagram一度故障數以萬計用戶無法使用

【有線新聞】社交媒體Instagram一度故障，全球都有用戶受影響，IG母公司Meta解釋是技術問題，導致部分用戶無法登入，但無交代受影響用戶數目和問題持續的時間。

平時打開Instagram，好快就可以知道追蹤對象的近況，但今日較早前，無論是在使用手機應用程式或電腦網頁版，出現了不同的問題狀況，包括部分手機版用戶會出現「目前無法顯示此頁面」，或是無法更新動態等信息，甚至有帳號被清空重置，亦有電腦版用戶無法開啟網頁等。

香港有IG用戶在討論區留言稱無法載入版面，又有網民以為帳號被封鎖或被黑客入侵，他們說不知道發生過甚麼事，並嘗試在網上找尋答案。

有追蹤網站發現，本港時間周一清晨5時許開始，有用戶報告未能使用IG，高峰期時最少18萬英美用戶受影響，其中美國中部佔大多數，其他國家或地區的用戶亦有部分遇到問題。

IG的母公司Meta在數小時後交代事件，只是解釋平台出現技術性問題，導致部分用戶無法登入，已盡快解決，但Meta無交代實際受影響用戶數目和問題持續的時間，只是對引起用戶不便致歉。

同屬Meta旗下的Facebook和WhatsApp今次並無出現類似故障。