新田科技城｜倡不限招標、准直接批地 議員關注條件 甯漢豪：要視乎引入產業

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【有線新聞】政府早前公布新田科技城發展大綱圖，建議300公頃創科用地可考慮包括直接批地的任何批地模式。有議員關注批地條件，發展局說要視乎創新科技及工業局希望引入甚麼創科產業才能決定。

新田科技城面積達627公頃，當中300公頃是創科用地，當局建議可考慮公開招標外的批地方式，包括直接批地。新界西北（實政圓桌）田北辰：「文件中一句話就完結，『會考慮採用公開招標外批地方式』，詳情欠奉。屆時騰訊、華為也好，準則是甚麼？批地有甚麼條件？」發展局局長甯漢豪：「其實除了直接批地給某企業，的確有很多其他方法，舉例限制競投、訂定某類創科產業、某幾類公司競投亦可以。考驗是到底哪幅用地、用甚麼手段，的確是要知道創新科技及工業局稍後這300公頃的棕色創科用地，究竟每幅他們想引入甚麼創科產業。」

根據發展局文件，新田公路以北大部分都是創科地，公路以南是新田市中心主要是房屋、康樂設施。有議員就關注創科用地配套欠奉。新界北（民建聯）劉國勳：「新式現代產業園或科學園，其實都是用一些較群聚或混合，可能一塊地上有創科、住宅、商業用途放在一起，是否都有些商業配套放在創科地塊？」甯漢豪：「可以的，也是我們的思路，但我相信總要訂一些限制，例如樓面限制不多於某百分比做甚麼設施，因為我們不想創科用地走樣。」

甯漢豪又說如果投得土地的企業平整土地及發展基建的速度比政府更快，當局不排除將程序交給他們。